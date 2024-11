EUA disponibilizam 4,7 ME para projetos de resiliência no norte de Moçambique

"A iniciativa, que conta com um investimento de cinco milhões de dólares, visa mapear vulnerabilidades sociais e económicas, promovendo projetos que aumentem a resiliência das comunidades. Espera-se que os projetos resultantes atendam diretamente a pelo menos 15 mil famílias", refere uma nota do conselho executivo do Niassa.

O financiamento é concedido através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), responsável por distribuir ajuda externa do Governo norte-americano.

Segundo o executivo, espera-se ainda que os projetos desenvolvidos tenham impactos em áreas como o "reforço de meios de vida e geração de renda, governação e coesão social".

"A parceria reforça o compromisso do governo e da USAID com soluções práticas e duradouras que impactam diretamente nas comunidades com particular destaque para jovens e mulheres", conclui a informação.