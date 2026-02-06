Euribor cai a três meses para menos de 2% pela 1.ª vez desde 06 de novembro

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 1,999%, continuou abaixo das taxas a seis (2,152%) e a 12 meses (2,227%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, desceu hoje, ao ser fixada em 2,152%, menos 0,020 pontos do que na quinta-feira, quando tinha subido para um novo máximo desde maio do ano passado.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do `stock` de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor subiu, para 2,227%, mais 0,002 pontos do que na sessão anterior.

Já a Euribor a três meses baixou hoje e pela primeira vez desde 06 de novembro (1,998%) para menos de 2%, ao ser fixada em 1,999%, menos 0,021 pontos do que na quinta-feira.

Na quinta-feira, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou a três, a seis e a 12 meses, de forma mais acentuada no prazo mais longo.

A média mensal da Euribor em janeiro desceu 0,020 pontos para 2,028% a três meses e 0,002 pontos para 2,137% a seis meses. Já a 12 meses a média da Euribor recuou 0,022 pontos para 2,245% em janeiro.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.