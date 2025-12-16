Euro avançou hoje e manteve-se no patamar dos 1,17 dólares

Pelas 18:01 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1762 dólares, face aos 1,1745 dólares de segunda-feira.

O euro recuou em relação à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1776 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1745 e 1,1804 dólares.

A confiança dos investidores na Alemanha subiu inesperadamente em dezembro, à medida que as expectativas para os próximos seis meses se tornaram mais positivas, o que indica boas oportunidades de recuperação da economia.

O Centro para a Pesquisa Económica Europeia (ZEW) informou hoje que o seu índice de confiança dos investidores subiu para 45,8 pontos em dezembro, mais 7,3 pontos que no mês anterior.

Mas a avaliação da situação económica atual da Alemanha caiu 2,3 pontos, para -81 pontos.

Por outro lado, a taxa de desemprego nos EUA subiu duas décimas, para 4,6% em novembro, tendo sido criados cerca de 64.000 postos de trabalho, de acordo com dados publicados hoje com atraso pelo Bureau of Labor Statistics (BLS).

Os dados sobre o desemprego mostram um aumento de duas décimas em relação aos 4,4% registados em setembro, quando a economia norte-americana gerou 119.000 empregos.

O número de empregos reportado pelo BLS em novembro superou as estimativas de 50.000 postos de trabalho previstos pelos analistas.

Esta publicação não inclui dados completos de outubro, quando a maioria dos dados económicos não foi recolhida devido à paralisação das funções da Administração pelo histórico encerramento federal durante 43 dias.

Divisas..............................hoje......................segunda-feira

Euro/dólar..........................1,1762.........................1,1745

Euro/libra..........................0,87635........................0,87868

Euro/iene...........................181,99..........................182,41

Dólar/iene...........................154,72.........................155,32