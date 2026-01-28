Em direto
Euro desce ligeiramente face ao dólar em dia de decisão da Fed sobre juros

O euro desceu hoje ligeiramente, mantendo-se no patamar dos 1,19 dólares, num dia em que será conhecida a primeira decisão do ano da Reserva Federal americana (Fed) em relação aos juros.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa) o euro seguia a negociar a 1,1941 dólares, face aos 1,1981 dólares de terça-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1974 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1932 e 1,2025 dólares.

A Fed termina hoje a reunião de janeiro sobre a política monetária e não são esperadas mudanças nos juros, sendo provável que a taxa diretora se mantenha entre 3,50% e 3,75%, segundo analistas.

Já o Banco Central Europeu (BCE) não tem um objetivo para a taxa de câmbio do euro, mas observa com atenção a depreciação do dólar e o possível efeito sobre a inflação, afirmou hoje o governador do Banco da França (BdF).

O euro superou hoje o limiar de 1,20 dólares, o que representa o nível mais alto desde 2021, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado que não se importa com a queda que o dólar está a sofrer.

O dólar depreciou-se 2% desde o início do ano em relação ao euro, mas em até 3% em relação ao iene e 3,5% em relação ao franco suíço.

Na última reunião, em dezembro, o Conselho do BCE manteve a taxa de juro de referência em 2%, o mesmo nível desde julho, e a presidente, Christine Lagarde, sublinhou que "todas as opções estão sobre a mesa" dada a "incerteza global" no terreno comercial e geopolítico.

 

Divisas..........................hoje..........................terça-feira

 

Euro/dólar......................1,1941............................1,1981

 

Euro/libra.......................0,86596.........................0,86903

 

Euro/iene.......................183,34..............................183,04

 

Dólar/iene.......................153,54...............................152,77

