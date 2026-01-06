Euro desvaloriza-se face ao dólar após dados da inflação na Alemanha e em França

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1701 dólares, quando na segunda-feira, pelas 18:01, negociava a 1,1716 dólares.

Ainda assim, o euro valorizou-se face à libra, bem como em comparação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1707 dólares.

Nesta sessão, o euro chegou a fixar-se nos 1,1746 dólares, parecendo recuperar das consequências da operação militar de sábado dos Estados Unidos, que culminou na captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da mulher, Cilia Flores, que levou os investidores a refugiarem-se na moeda americana na segunda-feira.

Não obstante, a moeda única voltou a situar-se abaixo dos 1,1746 dólares, num dia em que foram conhecidos os dados da inflação da Alemanha e de França, as duas maiores economias da zona euro.

A taxa de inflação homóloga na Alemanha desacelerou para 1,8% em dezembro, mais do que o esperado, depois de dois meses de estagnação e atingindo o nível mais baixo de 2025, segundo dados provisórios divulgados hoje.

No geral, a taxa de inflação na Alemanha manteve-se no mesmo nível de 2024, em 2,2%.

No país vizinho, a inflação desacelerou uma décima em dezembro e situou-se em 0,8%, de acordo com a estimativa provisória divulgada hoje pelo Instituto de Estatística francês (INSEE).

Divisas...................hoje..................segunda-feira

Euro/dólar...............1,1701......................1,1716

Euro/libra...............0,86607....................0,86570

Euro/iene.................183,34.....................183,14

Dólar/iene................156,69.....................156,32