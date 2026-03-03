Euro em queda pronunciada desce para patamar dos 1,15 dólares

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), a moeda única negociava a 1,1591 dólares, face aos 1,1703 dólares de segunda-feira.

O euro perdeu terreno face ao iene e libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1606 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1692 e 1,1795 dólares.

As bolsas europeias fecharam em forte queda, com Madrid a perder 4,55%, Milão 3,92%, Paris 3,46%, Frankfurt 3,44% e Londres 2,75%.

Nos EUA, pelas 17:53 (hora de Lisboa), o Dow Jones caia 1,20%, o S&P 500 recuava 1,46% e o Nasdaq descia 1,40%.

Por sua vez, o barril de petróleo Brent para entrega em maio subiu mais de 7% hoje e ultrapassou os 83 dólares no mercado de futuros de Londres após o fecho das bolsas europeias, impulsionado por temores de abastecimento diante da guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão.

O preço do gás está a subir fortemente, pelo segundo dia consecutivo depois de a QatarEnergy, empresa detida pelo Estado do Qatar, ter suspendido a produção de gás natural liquefeito por questões de segurança, após o ataque a duas das suas instalações.

A taxa de inflação anual da zona euro fixou-se em fevereiro nos 1,9%, acima dos 1,7% do mês anterior, mas menor do que a de 2,3% em termos homólogos, estimou hoje o Eurostat.

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, considerou que um conflito prolongado no Médio Oriente pode levar à queda persistente no fornecimento de energia e a um aumento substancial da inflação na zona euro.

Numa entrevista ao Financial Times, Philip Lane lembrou que a possibilidade de uma escalada do conflito no Médio Oriente tem sido um dos principais cenários de risco contemplados pelo BCE, cujas análises anteriores apontam para um "aumento substancial da inflação impulsionado pela energia" e uma forte queda na produção se um conflito provocasse uma queda persistente no fornecimento energético.

Divisas......................hoje...................segunda-feira

Euro/dólar...............1,1591............................1,1703

Euro/libra................0,86991..........................0,87267

Euro/iene.................182,95.............................184,16

Dólar/iene................158,84............................157,38