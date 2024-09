Euro perde terreno para o dólar

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1154 dólares, quando na quinta-feira sensivelmente à mesma hora negociava a 1,1173 dólares.

O Departamento do Comércio anunciou hoje que a inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou para 2,2% em agosto, contra 2,5% em julho, segundo o índice de preços PCE, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed).

Este abrandamento surge numa altura em que a Reserva Federal norte-americana começou, no passado dia 18 de setembro, a baixar as taxas de juro, depois de as manter desde julho de 2023 no nível mais alto em mais de 20 anos, para travar a inflação.

A evolução favorável dos preços pode abrir caminho a novas descidas dos juros.

Na Europa, os consumidores da zona euro reduziram em agosto as expectativas de inflação para os próximos 12 meses, ao mesmo tempo que sentiram menor pressão sobre os preços no último ano, segundo o Banco Central Europeu (BCE).

Analistas do Bankinter afirmam esperar uma debilidade do dólar na parte final do ano devido a descidas das taxas de juro mais acentuadas nos Estados Unidos, segundo a agência EFE.

Divisas.............hoje........quinta-feira

Euro/dólar.........1,1154.............1,1173

Euro/libra........0,83306............0,83280

Euro/iene..........158,95.............161,70

Dólar/iene.........142,52.............144,72