Euro sobe após eleições na Alemanha

Às 18:05 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0473 dólares, quando na sexta-feira negociava a 1,0462 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0466 dólares.

Os mercados europeus estão a analisar os resultados das eleições na Alemanha, maior economia da zona euro.

O líder dos conservadores alemães da CDU, Friedrich Merz, vencedor das legislativas de domingo, assumiu hoje a vontade de formar uma coligação governamental com os sociais-democratas do SPD, esperando alcançar um acordo até à Páscoa.

A União Democrata-Cristã (CDU) venceu as eleições com 28,6% dos votos, seguida do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) com 20,8%, enquanto o SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz, não foi além dos 16,4%, o pior resultado da sua história.

O receio de que fosse novamente necessário um Governo de coligação de três partidos, que tornaria a governação mais difícil, foi dissipado.

Na Alemanha foi também divulgado que a confiança empresarial ficou estável em fevereiro, segundo um inquérito feito antes das eleições.

Divisas...............hoje............sexta-feira

Euro/dólar............1,0473...............1,0462

Euro/libra............0,82846.............0,82754

Euro/iene.............156,59...............156,13

Dólar/iene............149,51...............149,23