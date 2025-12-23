Euro sobe face ao dólar pela terceira sessão consecutiva

Às 18:04 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1771 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1757 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra, mas cedeu relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1786 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1758 e 1,1805 dólares.

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 4,3% no terceiro trimestre, o aumento mais rápido em dois anos, anunciou hoje o Departamento do Comércio.

A economia norte-americana acelerou o seu crescimento relativamente ao aumento de 3,8% apurado no trimestre anterior.

O PIB dos EUA afastou-se, assim, do recuo de 0,6% observado no início de 2025, quando caiu pela primeira vez desde o início de 2022.

O consumo das famílias subiu 3,5%, acima dos 2,5% registados entre abril e junho. Este indicador representa cerca de 70% da atividade económica dos EUA.

Por sua vez, o investimento privado cedeu 0,3%, destacando-se os investimentos em habitação e edifícios não residenciais.

Contudo, esta quebra foi inferior à registada no segundo trimestre (13,8%).

As exportações ascenderam 8,8% e as importações caíram 4,7%.

Divisas.................hoje..................segunda-feira

Euro/dólar..............1,1771.......................1,1757

Euro/libra..............0,87372.....................0,87304

Euro/iene................184,02......................184,43

Dólar/iene...............156,34......................156,87