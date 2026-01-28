Euro supera os 1,20 dólares e alcança novos máximos desde 2021

Às 07:15 de Portugal continental, o euro era negociado a 1,202 dólares, contra 1,1953 dólares no fecho de ontem.

A moeda norte-americana continua em queda, contudo Donald Trump disse que não vai dar importância à desvalorização, garantindo que o desempenho do dólar é "excelente".

O dólar continua a cair num contexto de receio da imposição de novas tarifas pelos Estados Unidos à Coreia do Sul e de uma nova paralisação da Administração federal norte-americana a partir de sábado por bloqueio orçamental.

Hoje serão conhecidas as decisões de política monetária da Reserva Federal (Fed, banco central dos Estados Unidos), esperando-se que mantenha as taxas de juro na faixa entre 3,5 e 3,75%.