Euro volta a subir a ultrapassa patamar dos 1,19 dólares

Pelas 18:03 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1910 dólares, face aos 1,1818 dólares de sexta-feira.

O euro avançou face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1886 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1817 e 1,1926 dólares.

Na Europa, o calendário de dados da semana é escasso após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manter as taxas diretoras, como se esperava, e de a presidente da entidade, Christine Lagarde, ter reiterado que a política monetária se encontra numa boa posição, com riscos amplamente equilibrados, pelo que não se prevê uma modificação das taxas em breve.

Nos EUA, os dados mensais dos salários não agrícolas serão publicados na quarta-feira. É considerado um dado chave para futuros cortes por parte da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Divisas...................hoje...................sexta-feira

Euro/dólar................1,1910.....................1,1818

Euro/libra...............0,87120....................0,86780

Euro/iene................185,74......................185,61

Dólar/iene...............155,95......................157,05