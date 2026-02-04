Eurodeputados do PS questionam Bruxelas sobre apoios para agricultura

Segundo um comunicado, os oito eurodeputados da delegação socialista enviaram "um conjunto de perguntas à Comissão Europeia a solicitar a mobilização urgente de instrumentos de apoio aos agricultores portugueses afetados pela tempestade Kristin, que provocou danos significativos em explorações agrícolas e florestais em várias regiões do país.

Os signatários questionaram ainda o executivo comunitário sobre a sua disponibilidade para acionar, "com caráter imediato, os mecanismos previstos no atual quadro legislativo da Política Agrícola Comum (PAC), incluindo medidas excecionais e pagamentos de crise, bem como sobre a dotação orçamental que poderá ser mobilizada no curto prazo para responder a esta situação".

A Comissão terá ainda de esclarecer os eurodeputados sobre a possibilidade de autorizar "ajustamentos ou reprogramações do Plano Estratégico da PAC português, para garantir uma resposta rápida e eficaz a uma situação de calamidade.