Eurodeputados do PS questionam Bruxelas sobre apoios para agricultura
Os oito eurodeputados do PS questionaram hoje a Comissão Europeia sobre eventuais apoios da Política Agrícola Comum às explorações agrícolas afetadas pela tempestade Kristin em várias regiões de Portugal.
Segundo um comunicado, os oito eurodeputados da delegação socialista enviaram "um conjunto de perguntas à Comissão Europeia a solicitar a mobilização urgente de instrumentos de apoio aos agricultores portugueses afetados pela tempestade Kristin, que provocou danos significativos em explorações agrícolas e florestais em várias regiões do país.
Os signatários questionaram ainda o executivo comunitário sobre a sua disponibilidade para acionar, "com caráter imediato, os mecanismos previstos no atual quadro legislativo da Política Agrícola Comum (PAC), incluindo medidas excecionais e pagamentos de crise, bem como sobre a dotação orçamental que poderá ser mobilizada no curto prazo para responder a esta situação".
A Comissão terá ainda de esclarecer os eurodeputados sobre a possibilidade de autorizar "ajustamentos ou reprogramações do Plano Estratégico da PAC português, para garantir uma resposta rápida e eficaz a uma situação de calamidade.