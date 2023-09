Eurodeputados ouvem Christine Lagarde. "É preciso fazer regressar a inflação ao nível definido"

A presidente do BCE defendeu a recente subida das taxas de juro no interesse de controlar a subida da inflação, quando questionada pelo eurodeputado socialista Pedro Marques sobre a consequência desse aumento para as famílias endividadas.





Lagarde reconheceu estar consciente das dificuldades e ser-lhes sensível. mas frisou que não havia alternativa porque é preciso parar a inflação. porque é preciso parar a inflação.Christine Lagarde adiantou que as decisões futuras do banco central "garantirão que as taxas de juro diretoras do BCE serão fixadas em níveis suficientemente restritos durante o tempo necessário".





A presidente do BCE frisou, aliás, a urgência de a União Europeia avançar com a revisão das regras orçamentais, precisamente como forma de ajudar os países a enfrentar a pressão da dívida.







"É tempo de avançar com este", afirmou Christine Lagarde perante a Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON), depois de apontar a importância de "um quadro económico sólido" para o "interesse comum". "", insistiu. "Chegou o momento".

A revisão passa pelas uniões dos mercados de capitais e bancária assim como pela adoção do euro digital, mas o cerne é a revisão do quadro orçamental com vista a ajudar os países membros a cumprir as metas do défice.



Em abril deste ano, a Comissão Europeia divulgouPortugal tem proposto que, em alturas de crescimento económico o esforço realizado pelos países seja maior na redução da dívida pública, reduzindo ao invés o ritmo em épocas de dificuldades.Lagarde defendeu na ECON que as novas regras deverão garantir "menor dívida soberana e menor heterogeneidade dos níveis de dívida entre países", além de um "maior crescimento e um maior caráter contracíclico da política orçamental". "As políticas orçamentais devem ser concebidas para tornar a economia da área do euro mais produtiva e para reduzir gradualmente a elevada dívida pública", afirmou.A líder do BCE lembrou aos eurodeputados que "".

Christine Lagarde desafiou ainda os Estados-membros a diminuir os apoios económicos adotados recentemente devido à crise energética, para evitar o aumento das "pressões inflacionistas a médio prazo".