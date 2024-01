Ex-CEO da TAP. "Contrato foi redigido com uma equipa jurídica", vinca Pedro Nuno Santos

Estão todos a partir do pressuposto de que a acumulação daqueles cargos é ilegal. Eu não tenho essa certeza e aquilo que sei é que o contrato foi acompanhado por uma equipa jurídica”, insistiu.



“Mas a verdade é que o ponto de vista mais relevante central, é mesmo o facto de nós termos uma empresa que dava prejuízo, que estava mesmo falida, com capitais próprios negativos, e que hoje é uma empresa que dá lucro”, defendeu.



“E quando nós queremos medir o resultado do sucesso, do trabalho e de um Governo ou político, mede-se também por isso”.

“Eu assumo todas as responsabilidades no que diz respeito à TAP”, começou por garantir o candidato às legislativas de março., sendo “muito importante que nós tenhamos essa consciência”, frisou.Pedro Nuno Santos afirmou aos jornalistas que “o contrato foi redigido com uma equipa jurídica, o que quer dizer que diferentes equipas jurídicas têm interpretações também diferentes sobre o que ali foi feito”.





Questionado se Christine Ourmières-Widener contribuiu para esse sucesso, Pedro Nuno Santos respondeu que este se deve “ao Governo que decidiu intervencionar a TAP e que conseguiu negociar um plano de restruturação eficaz com a Comissão Europeia”, “à equipa que administrou a TAP e implementou o plano de reestruturação, e também a todos os trabalhadores da companhia”.





As declarações surgem depois de ser noticiado que o Governo autorizou a ex-presidente executiva da TAP a manter cargos em outras duas empresas. A exceção do dever de exclusividade consta do contrato assinado com Christine Ourmières-Widener, que foi validado pelos ministros das Infraestruturas e das Finanças.