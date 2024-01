TAP. Contrato de Christine Ourmières-Widener permitia acumulação de cargos

Quando assumiu a comissão executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener informou que era administradora da ZerAvia e na Met Office, o que foi autorizado por Pedro Nuno Santos, que tinha na altura a pasta das Infraestruturas, revelam esta sexta-feira oe o. No entanto, a acumulação de cargos foi autorizada pelo titular da pasta das Infraestruturas e pelo ministro das Finanças, que era na altura João Leão.

, garantido que, no futuro, o trabalho de consultoria não representa um potencial conflito de interesses com as responsabilidades”, avança o, que teve acesso ao contrato assinado entre as duas partes.No entanto,, uma consultora de viagens e aviação com sede em Londres, que tinha fundado em dezembro de 2019 com o marido. Uma informação que consta na página de Linkedin da ex-presidente executiva da TAP, e que manteve enquanto trabalhava na companhia aérea., que levou à demissão do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do seu secretário de Estado Hugo Mendes, e à constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea.Na ação interposta em setembro,, uma vez que o Estatuto do Gestor Público, a que estava sujeita, apenas permite uma indemnização correspondente ao vencimento de base que auferiria até ao final do respetivo mandato, com o limite de 12 meses. A ex-CEO tinha uma remuneração base anual de 504 mil euros.

A acusação da TAP

A TAP acusou a ex-presidente executiva Christine Ourmières-Widener, de violar o regime de exclusividade a que estava obrigada na companhia aérea, por ter acumulado vários cargos noutras empresas, sem informar ou obter autorização.Segundo a contestação da TAP à ação movida por Christine Ourmières-Widener, para contestar o despedimento, a que a Lusa teve acesso na passada terça-feira, a companhia aérea alega que a”.Segundo o documento submetido pela defesa da TAP no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, a ex-CEO “é, desde 20 de dezembro de 2019, fundadora, acionista e administradora da empresa O&W Partners tendo só agora a companhia tomado conhecimento destaAdicionalmente, o documento aponta ainda que a, empresa que está a desenvolver um sistema de propulsão a hidrogénio para a aviação, desde fevereiro de 2021 até ao momento, e, instituto governamental do Reino Unido, entre fevereiro de 2021 e maio de 2023.Neste último caso, Christine Ourmières-Widener teve uma remuneração anual de 15 mil euros.“O exercício de qualquer um dos cargos mencionados supra viola manifestamente o regime de exclusividade que se aplicava à Autora [Christine OUrmières-Widener] enquanto CEO das RÉS, não se enquadrando, minimamente, em qualquer uma das exceções permitidas por lei”, refere a defesa da TAP.Os advogados da companhia aérea alegam mesmo que, “independentemente das razões que levaram à destituição da Autora, esta sempre deveria ser destituída, com justa causa, por violação do regime de exclusividade aplicável aos gestores públicos com funções executivas”.

Conflito de interesses com empresa ligada ao marido

Os advogados da TAP acusam ainda a ex-presidente executiva de permitir uma situação de conflito de interesses com a empresa que contratou o marido e tentou prestar serviços à companhia aérea, causando “graves riscos reputacionais” à transportadora.Segundo a contestação da defesa à ação judicial,Os advogados apontam que o marido da gestora foi contratado para o cargo de diretor de desenvolvimento comercial, apesar da formação na área da literatura e experiência profissional na área das telecomunicações e aluguer de espaços para eventos.Segundo o documento, um mês após assumir o cargo, Floyd Widener “já estava na TAP a fazer apresentações do produto para o vender” à companhia aérea, sendo que a sua passagem pela Zamna coincide praticamente com o mesmo período de tempo em que a gestora exerceu funções na transportadora aérea.. Mas tudo isto levanta a legítima suspeita de que o marido da Autora fora contratado pelo facto de a Autora ser CEO da TAP”, apontam os advogados, levantando a suspeita da eventual prática de “tráfico de influência, de oferta indevida de vantagem ou mesmo de corrupção”.A defesa acrescenta que, mesmo que não se verifique a existência de crimes, a mera permissão de Christine Ourmières-Widener à situação de “manifesto conflito de interesses” é “inadmissível”, acusando ainda a gestora de colocar em causa a reputação da TAP.

A contratação da empresa representada pelo marido da ex-CEO só não avançou, alega a defesa, devido à intervenção da então administradora Alexandra Reis.