Excedente comercial agroalimentar da UE sobe para 6,2 mil ME em fevereiro

A subida do excedente da balança comercial agroalimentar da UE deve-se ao aumento das exportações em fevereiro de 2024 -- aumentaram 5% face a janeiro e 4% na comparação com fevereiro de 2023, atingindo 19,4 mil milhões de euros.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, as exportações do setor agroalimentar subiram 3% para os 37,7 mil milhões, face a 2023, principalmente devido ao crescimento homólogo de 58%, para os 438 milhões, dos volumes e preços da azeitona e azeite, no topo da tabela.

As importações, no valor de 13,2 mil milhões de euros, mantiveram-se, em fevereiro, estáveis na variação homóloga e recuaram 2% face a janeiro.

No acumulado dos dois primeiros meses de 2024, as importações de produtos agroalimentares baixaram 3%, para os 26,5% na UE.

A UE é o maior exportador mundial de produtos agroalimentares.