Excedente comercial da zona euro sobe para 19,4 mil milhões

De acordo com os dados divulgados, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo somaram, em setembro, 256,6 mil milhões de euros (ME), mais 7,7% do que no mesmo mês de 2024.

As importações pela área do euro, por outro lado, cresceram 5,3% para os 237,1 mil ME.

Os Estados Unidos são o país com quem a UE tem o maior excedente comercial (18,5 mil ME em setembro) e a China com quem tem o maior défice (-31 mil ME).