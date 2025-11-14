Economia
Excedente comercial da zona euro sobe para 19,4 mil milhões
O excedente do comércio externo de bens da zona euro teve em setembro um aumento homólogo para 19,4 mil milhões de euros, face a 12,9 mil milhões de euros um ano antes, divulga hoje o Eurostat.
De acordo com os dados divulgados, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo somaram, em setembro, 256,6 mil milhões de euros (ME), mais 7,7% do que no mesmo mês de 2024.
As importações pela área do euro, por outro lado, cresceram 5,3% para os 237,1 mil ME.
Os Estados Unidos são o país com quem a UE tem o maior excedente comercial (18,5 mil ME em setembro) e a China com quem tem o maior défice (-31 mil ME).