Excedente da balança de transações correntes da zona euro sobe 21,9% em janeiro

De acordo com os dados publicados hoje pelo Banco Central Europeu (BCE), foram registados excedentes de 47.000 milhões em bens e 5.000 milhões em serviços, enquanto a balança registou défices de 3.000 milhões em rendimentos primários e 9.000 milhões em rendimentos secundários.

O excedente acumulado nos últimos doze meses até janeiro atingiu 294.000 milhões, ou seja, 2% do PIB da zona euro, em comparação com um défice de 91.000 milhões um ano antes.

Esta evolução deve-se principalmente à passagem de um défice de 84.000 milhões para um excedente de 317.000 milhões nos bens e, em menor medida, a um défice menor nos rendimentos secundários, que passaram de 168.000 milhões negativos para 159.000 milhões.

Estes movimentos compensaram em parte a redução do excedente dos rendimentos primários (de 18.000 milhões para mil milhões) e dos serviços (de 144.000 milhões para 135.000 milhões), tal como indicado pelo BCE.

No caso do investimento direto, os residentes na zona euro fizeram desinvestimentos líquidos de 161.000 milhões em ativos fora da União Monetária nos últimos 12 meses, em comparação com 63.000 milhões negativos no ano anterior.

Além disso, os não residentes desinvestiram 219.000 milhões de ativos numa base líquida na zona euro, o que compara com desinvestimentos de 361.000 milhões um ano antes.

No investimento de carteira, as vendas líquidas de ações por residentes na zona euro em países não pertencentes à zona euro diminuíram para 11.000 milhões, face a 185.000 milhões no ano anterior.

As compras líquidas de ações da zona euro por não residentes aumentaram para 150.000 milhões, face a 66.000 milhões no ano anterior.

Em relação a outros investimentos, os residentes na zona euro registaram aquisições líquidas de ativos fora da região no valor de 119.000 milhões e alienações líquidas de passivos no valor de 240.000 milhões nos 12 meses até janeiro.

A posição dos ativos de reserva do Eurosistema aumentou para 1,158 biliões, face a 1,148 biliões no mês anterior, devido a movimentos cambiais e de preços positivos e, em menor grau, a aquisições líquidas de ativos.