Exército designa imprensa persa no estrangeiro como alvo militar

Entre estes meios de comunicação estão o canal britânico em persa BBC Persian, o Iran International e a Radio Farda, segundo o porta-voz do exército, Abolfazl Shekarchi.

A BBC Persian e a Iran International, um canal privado em persa sediado em Londres, tinham sido classificadas como organizações terroristas por Teerão em 2022.

"Estes meios de comunicação hostis são os soldados do sionismo e dos Estados Unidos e estão na nossa lista de alvos militares", disse Shekarchi, acusando-os de estarem "diretamente ligados à Mossad, à CIA e aos serviços de inteligência inimigos."

"As forças armadas iranianas não os consideram como meios de comunicação", acrescentou.

As autoridades iranianas acusam regularmente órgãos de comunicação em persa sediados no estrangeiro, acessíveis no Irão via VPN, de cooperarem com Israel.

Desde a ofensiva EUA-Israel de 28 de fevereiro que desencadeou a guerra no Médio Oriente, o Irão tem apertado o controlo sobre a informação.

Em meados de agosto, o Irão baniu um canal do YouTube que transmitia entrevistas com intelectuais e personalidades iranianas sobre as notícias políticas e sociais do país, acusado de transmitir "informações falsas".

O seu fundador e apresentador, que vive no Irão, foi interrogado e libertado sob fiança.