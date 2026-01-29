Exportação petrolífera angolana rendeu 20,7 mil ME em 2025, menos 22% face a 2024

Segundo o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, o petróleo bruto angolano foi comercializado no ano passado ao preço médio de 68,4 dólares por barril, um decréscimo de 14,19% em relação a 2024.

Os dados apresentados referem que houve uma diminuição de 9,28% no volume das exportações face a 2024, ano em que Angola exportou 396,6 milhões de barris de petróleo bruto.

José Barroso, que apresentava os resultados da produção petrolífera relativos ao quarto trimestre de 2025, disse ainda que a China, Índia e Indonésia foram os principais destinos das exportações de petróleo angolano no ano passado, com 58,57%, 11% e 8,28%, respetivamente.

Relativamente ao quarto trimestre de 2025, o governante angolano avançou que o país arrecadou receitas no montante de 5,87 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) com a exportação petrolífera, representando uma redução de 4,56% comparativamente ao período homólogo de 2024.

O secretário de Estado para o Petróleo e Gás disse também que foram exportados, no quarto trimestre do ano passado, 93,94 milhões de barris de petróleo ao preço médio de 63,7 dólares por barril.

Quanto ao valor bruto correspondente ao volume exportado, sublinhou que foi verificada uma redução de 19,42%, em termos homólogos, face a 2024, e de 7,07% relativamente ao trimestre anterior.

No último trimestre de 2025, a China continuou a liderar o principal destino das exportações de petróleo bruto angolano, com 53,34% do volume exportado, seguindo-se a Índia e a Indonésia com 15,04% e 9,31%, respetivamente.

No que se refere às exportações de gás natural, Angola embolsou 3,2 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros), com a cerca 5,8 milhões de toneladas métricas exportadas.