Exportações de bacalhau da Noruega para Portugal recuam para 35.000 toneladas em 2025 - NSC

"Estamos a exportar da Noruega para Portugal 35.000 toneladas, diminuiu um pouco, cerca de 1%" face a 2024, revelou a diretora em Portugal do Conselho Norueguês dos Produtos do Mar (NSC), Gudfina Traustadottir, aos jornalistas, na Noruega.

Para 2026, as estimativas apontam para um novo corte nas exportações, uma vez que haverá menos peixe disponível no mercado, face à recomendações científicas do comité formado pela Rússia e pela Noruega, que pescam no mesmo mar.

Segundo dados do NSC, em 2023, as exportações de bacalhau salgado e seco da Noruega para Portugal atingiram 17.915 toneladas, uma quebra de 15% relativamente ao ano anterior.

Por sua vez, as exportações de bacalhau salgado fixaram-se em 17.836 toneladas, menos 4%, com o preço a crescer 24%, enquanto as exportações de bacalhau congelado recuaram 7% para 2.877 toneladas, sendo que o respetivo valor subiu também 24%.

Já as exportações de bacalhau fresco/refrigerado totalizaram 922 toneladas, o que se traduziu numa diminuição de 63%, mas o preço cresceu 30%.

O NSC vai investir, este ano, em Portugal entre 700.000 e 800.000 euros, em linha com o valor aplicado no ano passado. Neste orçamento incluem-se, por exemplo, ações de promoção e campanhas publicitárias.

Este organismo trabalha em parceria com a indústria norueguesa para aumentar o valor dos produtos do mar, consolidar mercados e entrar em novas geografias.

O NSC é uma empresa pública, que tem sede em Tromsø, e que pertence à esfera do Ministério do Comércio, Indústria e Pescas da Noruega, estando representada em Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, China e Estados Unidos.