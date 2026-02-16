Exportações de Cabo Verde crescem 18% e importações 5% em 2025

O défice da balança comercial agravou-se 4,4%, embora a taxa de cobertura tenha melhorado 0,5 pontos percentuais.

O valor total das exportações subiu de 7.940 milhões de escudos (72 milhões de euros) para 9.386 milhões de escudos (85,1 milhões de euros), o que representa um acréscimo de 18,2% face a 2024.

Já as reexportações registaram uma ligeira quebra de 2,2%.

A Europa absorveu 95,4% das exportações cabo-verdianas.

As vendas para o continente europeu subiram de 7.517 milhões de escudos (68,2 milhões de euros) para 8.955 milhões de escudos (81,2 milhões de euros), um crescimento de 19,1%.

A África, apesar de representar apenas 2,4% do total, registou um aumento expressivo de 156,8%, impulsionado principalmente pela exportação de outras pedras de cantaria ou de construção para a Gâmbia.

O comércio com o Resto do Mundo cresceu 7,9%, enquanto as exportações para a América e para a Ásia e Oceânia caíram 40,1% e 31,5%, respetivamente.

A Espanha manteve-se como o principal destino, representando 63% das exportações em 2025, seguida pela Itália (12,1%) e por Portugal (11,2%).

Os preparados e conservas de peixe continuaram a liderar as exportações, representando 75,4% do total, embora tenham registado uma redução de 3,5 pontos percentuais no seu peso relativo face ao ano anterior.