Exportações portuguesas para Angola recuaram 23,4% até setembro

Os dados constam do Barómetro dos Gestores em Angola, realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal -- Angola (CCIPA), em parceria com a consultora PwC e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) hoje apresentado em Luanda.

Angola, que estava classificada como o terceiro mercado de exportações extra-comunitário mais importante para Portugal (apenas atrás dos EUA e do Reino Unido) é agora 13.º cliente das exportações portuguesas (caindo quatro lugares), revelam as estatísticas dos primeiros nove meses de 2024, citadas no Barómetro.

Em 2023, as exportações de bens e serviços de Portugal para Angola atingiram os 2,2 mil milhões de euros, ultrapassando os valores pré-pandémicos de 2019 (+6,2%), mas, a partir de maio de 2023, verificou-se um abrandamento de 8,9%, em termos homólogos.

Portugal mantém-se ainda assim como 2.º principal fornecedor de Angola, apenas atrás da China, mantendo-se o saldo da balança comercial favorável a Portugal, que exporta principalmente máquinas, fornecimentos industriais e produtos alimentares e bebidas que representam mais de 50% do total exportado, com destaque para medicamentos, vinhos, e partes de máquinas e aparelhos.

No caso de Angola, 95% dos bens vendidos a Portugal dizem respeito a combustíveis.

Em 2023, Angola exportou 271 milhões de euros para Portugal, uma redução de 56,6% face ao ano transato, refletindo o decréscimo de quase 61% no petróleo exportado.

Os produtos agrícolas angolanos têm ganhado relevância nas importações portuguesas, atingindo os 21 milhões de euros (+20% face a 2022) e quase 8% do total importado.

Angola assumiu, entre janeiro e setembro de 2024, a posição de 48.º fornecedor de Portugal, caindo sete lugares face a 2023.

Entre 2019 e 2023, as trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo serviços) entre Portugal e Angola totalizaram, em média, 1.149 milhões de euros em exportações e 488 milhões de euros em importações.

Há cerca de cinco mil empresas portuguesas a exportar para Angola e 1.250 empresas com capital português ou misto a operar no mercado angolano.

Quanto ao Investimento Direto de Portugal em Angola, em junho de 2024, cifrou-se em 1.701 milhões de euros, representando 2,5% do total do investimento direto português no estrangeiro, colocando Portugal na 10.ª posição na tabela dos 62 países que mais investem em Angola (-8,7% face ao período homólogo).

No relatório destaca-se que, "enquanto os esforços públicos e privados para aumentar o investimento português em Angola decorrem, Portugal já está entre os principais países de destino do investimento angolano" e, apesar da descida do IDE em 2020, o investimento em Portugal fixou-se nos 5.704 milhões de euros em 2023 -- ultrapassando mesmo o registo do ano anterior à pandemia de covid-19.