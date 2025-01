De acordo com os dados do sistema oficial para extração das estatísticas do comércio exterior brasileiro de bens do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, em 2023, as exportações portuguesas para o gigante sul-americano tinham atingido cerca de menos 202 milhões de dólares (194 milhões de euros) que em 2024.

Em termos de produtos, o azeite virgem (361 milhões de euros) foi o mais exportado por Portugal para o Brasil, seguindo-se peças de aviões ou de helicópteros (183 milhões de euros), outros azeites de oliva (89 milhões de euros), vinhos de uvas frescas (exceto vinho espumante) com 78 milhões de euros e bacalhaus congelados (56 milhões de euros).

Portugal, por outro lado, importou produtos do Brasil no valor de 3.716 milhões de dólares (3.577 milhões de euros), ainda assim uma diminuição de 8,12% em relação a 2023.

Ainda assim, o saldo da comercial entre os dois países é claramente favorável ao Brasil.

No total, o Brasil arrecadou mais cerca de dois mil milhões de dólares do que Portugal.

Os produtos brasileiros que Portugal mais comprou, de acordo com os dados oficiais do Governo brasileiro, foram na sua esmagadora maioria óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, crudes, seguindo-se aviões e outros veículos aéreos.