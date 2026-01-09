Exportações sobem 0,6% e importações 4,3% até novembro de 2025

Como resultado desta evolução, o défice da balança comercial de bens diminuiu 629 milhões de euros em novembro face ao mesmo mês de 2024 e 867 milhões relativamente a outubro, situando-se nos 1.991 milhões de euros, avança o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No entanto, quando excluídas as transações sem transferência de propriedade (TTE), o défice da balança comercial de bens totalizou 2.246 milhões de euros em novembro, refletindo um agravamento de 167 milhões em termos homólogos e um desagravamento de 569 milhões face ao mês anterior.