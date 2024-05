Fabricante automóvel japonesa Toyota regista lucro recorde

No ano fiscal que decorreu entre abril de 2023 e 31 de março passado, o lucro operacional da Toyota subiu também 96,4%, para 5,32 biliões de ienes (32,1 mil milhões de euros), o valor mais elevado de sempre para uma empresa japonesa, de acordo com a imprensa local.

O lucro operacional antes de juros e impostos, conhecido pela sigla inglesa de EBIT, aumentou 89,8% em termos homólogos, para 6,96 biliões de ienes (41,8 mil milhões de euros), referiu a fabricante.

O volume de vendas da Toyota, a maior empresa automóvel do mundo no que toca a vendas, foi de 45,1 biliões de ienes (270,6 mil milhões de euros), um aumento de 21,4% face ao ano anterior.

A Toyota vendeu, entre abril do ano passado e março, 9,44 milhões de veículos, um aumento de 7% em termos homólogos, depois de subidas em todos os mercados da empresa.

A exceção foi o Japão, mercado onde o grupo Toyota foi afetado pela suspensão das vendas da subsidiária Daihatsu, disse o diretor financeiro da empresa, Yoichi Miyazaki.

A Daihatsu retomou na terça-feira as operações em todas as fábricas no Japão depois de uma suspensão de mais de quatro meses devido a uma série de irregularidades divulgadas por uma investigação externa.

As vendas de todo o grupo, incluindo a marca de luxo Lexus, atingiram 10,3 milhões de veículos, mais 7,3% que um ano antes. Mais de um terço (37,4%), ou quase 3,9 milhões, eram elétricos, um aumento de 7,8%.

O efeito favorável das taxas de câmbio, devido à fraqueza do iene, teve um impacto positivo no lucro operacional da empresa no valor de 685 mil milhões de ienes (4,11 mil milhões de euros), avançou Miyazaki.

No entanto, a descida do iene significou também a subida do preço das matérias-primas para a empresa japonesa, algo que foi compensado por uma redução de custos no valor de cerca de 120 mil milhões de ienes (719 milhões de euros), disse o diretor financeiro.

Para o exercício em curso, que começou em 01 de abril e vai até ao final de março de 2025, a Toyota prevê uma queda de 27,8% no lucro líquido, para 3,57 biliões de ienes (17,4 mil milhões de euros).

Relativamente ao volume de vendas, a Toyota espera um aumento de 2%, para 46 biliões de ienes (276 mil milhões de euros).