Fabricante chinês de carros elétricos Nio espera lucros pela primeira vez

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotado, o fabricante automóvel indicou que o lucro do quarto trimestre deverá situar-se entre 200 e 700 milhões de yuan (entre 24 e 86 milhões de euros).

A Nio apresentou ainda uma métrica alternativa e ajustada que elevaria o resultado positivo para cerca de 1,2 mil milhões de yuan (147 milhões de euros), o que contrastaria com perdas de cerca de 5,54 mil milhões de yuan (677 milhões de euros) no mesmo período de 2024.

A empresa atribui a evolução ao crescimento das vendas - que aumentaram quase 72% em termos homólogos no quarto trimestre, para cerca de 125 mil veículos -, à otimização das margens e às iniciativas para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional.

Em todo o caso, não se espera que a empresa publique os resultados finais auditados antes de março.

Após a divulgação da notícia, as ações da Nio em Hong Kong subiram 7,22% durante a sessão da manhã.

Existem cerca de 50 empresas que fabricam veículos elétricos na China, o maior mercado mundial, mas apenas um punhado delas -- como a BYD, a Xiaomi ou a Leapmotor -- conseguiram apresentar lucros, uma meta cada vez mais difícil devido ao excesso de produção e às guerras de preços no setor para atrair clientes perante a fraca procura interna.

As vendas de elétricos caíram mais de 42% entre dezembro e janeiro, depois de as autoridades terem reduzido os incentivos fiscais à compra. Os analistas preveem que 2026 será marcado por uma menor procura, após anos de expansão vertiginosa, impulsionada em parte pelo apoio governamental, também sob a forma de subsídios.