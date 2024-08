Falências sobem 3,1% na UE no segundo trimestre face ao início do ano

Os dados são do gabinete estatístico da UE, o Eurostat, e revelam que, no segundo trimestre de 2024, o número de declarações de falência de empresas do espaço comunitário aumentou 3,1% em comparação com o primeiro trimestre de 2024.

O Eurostat explica que, embora o número global de declarações de falência tenha aumentado, os diferentes setores da economia comportaram-se de forma diferente, sendo que os maiores aumentos se verificaram nos setores da construção (+3,8%), atividades financeiras (+2,6%), comércio (+2,4%) e indústria (+1,6%).

Em comparação com o trimestre anterior, no segundo trimestre de 2024, as falências diminuíram, por seu lado, nos setores da informação e comunicação (-4,8%), transportes (-1,6%), alojamento e restauração (-1,1%) e educação e atividades sociais (-1,0%).

Ainda entre abril e junho de 2024, os registos de empresas diminuíram 2,1% face ao período entre janeiro e março.

Os dados do Eurostat apontam que o número de registos de empresas diminuiu em todos os setores da economia, sendo que, em comparação com o trimestre anterior, os maiores decréscimos no segundo trimestre de 2024 foram no comércio (-4,7%), na indústria (-3,6%) e na educação e atividades sociais (-3,4%), enquanto a menor diminuição foi registada nas atividades financeiras (-0,7%).