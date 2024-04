Famílias na zona euro investiram menos e pouparam mais no 4.º trimestre de 2023

De acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia, na comparação com o trimestre anterior, entre outubro e dezembro de 2023 a taxa de investimento das famílias na área do euro recuou 0,1 pontos percentuais (pp) e a de poupança aumentou 0,7 pp.

No mesmo boletim, o Eurostat estima ainda que nas empresas do setor não financeiro, a margem de lucro foi, no período em causa, de 40,3% e a taxa de investimento de 22,5%.

A margem de lucro registada no quarto período de 2023 compara-se com a de 41,5% homóloga e a de 40,5% do trimestre anterior, enquanto a taxa de investimento empresarial da zona euro desceu 0,2 pp em termos homólogos e 0,1 pp na variação em cadeia.