As famílias portuguesas são as que menos poupam na Zona Euro. Entre julho e setembro, a taxa de poupança ficou em 7,1%, menos seis décimas do que no trimestre anterior.

Segundo os dados do gabiente de estatísticas europeu, a média da zona euro é de 14%.



Quer isto dizer que os portugueses poupam metade do que é poupado pelas famílias dos países da moeda única.



A queda na poupança das famílias portuguesas resulta, sobretudo, da subida dos juros e do forte agravamento dos preços.