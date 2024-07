Faturação da ERA Portugal aumenta 9% no 1.º semestre para cerca de 46 ME

O mês de maio foi o melhor em 26 anos de história imobiliária em Portugal, com uma faturação de aproximadamente nove milhões de euros, enquanto junho foi o melhor junho até à data, com cerca de 8,6 milhões de euros faturados, contrariando a habitual quebra de negócio verificada no início do verão, avançou a ERA, em comunicado.

"Apesar de ainda estarmos apenas no final do primeiro semestre, os recordes atingidos deixam antever um crescimento significativo para este ano", considerou o presidente executivo da ERA Portugal, Rui Torgal, citado na mesma nota.

A imobiliária destacou que o preço médio dos imóveis fez disparar o valor dos negócios no segundo trimestre, uma vez que o valor rondou os 185.000 euros, o que representa um aumento de 8,2% face ao trimestre anterior e de 7,7% comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Nos primeiros seis meses do ano, os negócios reportados na rede ERA alcançaram 5.736 (+ 5,2% face ao período homólogo) e no segundo trimestre, o total de negócios reportados foi 2.983 (+8,4% em relação aos primeiros três meses do ano e +7,5% face ao mesmo período em 2023).

No que respeita ao valor dos negócios reportados, o total do segundo trimestre rondou os 485 milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo de 17,8%.

A imobiliária destacou ainda que "o mercado regista uma queda nas angariações e no número de clientes vendedores, o que agrava a pouca oferta disponível em Portugal", com o número de angariações do primeiro semestre a subir 15% face ao período anterior, mas a diminuir 9% face ao período homólogo.

"O segundo trimestre foi particularmente desafiante do lado da oferta, com uma descida de 3% na comparação com o trimestre anterior e de 4% face ao período homólogo", apontou a imobiliária, acrescentando que quase todos os meses ficaram abaixo do período homólogo, com exceção de abril.

Já quanto à nacionalidade, a ERA indicou que 78% dos compradores no primeiro semestre eram portugueses, acentuando "o domínio dos cidadãos nacionais face ao período homólogo em 2023, no qual representavam 73% do total", e que Índia e Ucrânia entraram nas principais 10 nacionalidades.