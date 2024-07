Fed antecipa crescimento da economia mais lento nos próximos meses

"As expectativas para o futuro da economia são de um crescimento mais lento nos próximos seis meses devido à incerteza em torno das próximas eleições, à política interna, ao conflito geopolítico e à inflação", indica a Fed no Livro Bege de julho, divulgado hoje.

O Livro Bege é uma publicação do regulador norte-americano que analisa as condições económicas atuais nos 12 distritos em que a Fed divide os Estados Unidos, com base em informações qualitativas recolhidas por cada um.

Na edição deste mês, o banco central norte-americano aponta que a atividade económica "manteve um ritmo de crescimento ligeiro a modesto na maioria dos distritos" no período em análise.

No entanto, "embora sete distritos tenham reportado algum nível de aumento na actividade, cinco registaram actividade estável ou em declínio -- mais três do que no período do relatório anterior".

A Fed destaca também que "os salários continuaram a crescer a um ritmo modesto a moderado na maioria dos distritos, enquanto os preços foram geralmente relatados como tendo aumentado modestamente".

No que diz respeito aos preços, a instituição salienta que estes "aumentaram a um ritmo modesto globalmente, com alguns distritos a registarem apenas ligeiros aumentos".

A Fed admite que os consumidores se estão a ajustar à inflação, notando que "quase todos os distritos mencionaram retalhistas que oferecem descontos em itens ou consumidores sensíveis ao preço que compram apenas itens essenciais, diminuem a qualidade, compram menos itens ou procuram as melhores ofertas".

O banco central dos EUA ainda não avançou com um corte de juros, ao contrário do Banco Central Europeu, tendo mantido as taxas inalteradas nas últimas onze reuniões.