Fed prevê condições financeiras menos restritivas nos próximos meses

"As perspetivas para o crescimento económico futuro mantiveram-se globalmente positivas" e "foram observadas expectativas de uma procura mais forte e de condições financeiras menos restritivas ao longo dos próximos seis a 12 meses", refere o texto.

O Livro Bege é uma publicação do regulador norte-americano que analisa as atuais condições económicas dos 12 distritos em que a Fed divide o país, com base em informação recolhida por cada Reserva.

Num quadro de taxas de juro elevadas, que se mantêm desde julho no intervalo entre 5,25% e 5,5%, o nível mais elevado desde 2001, a Fed indicou que nos últimos meses a procura de empréstimos "continuou estável ou caiu", dependendo das zonas, e a qualidade do crédito foi "geralmente saudável, apesar de alguns relatos de aumento da inadimplência.

A Fed publicou o Livro Bege no mesmo dia em que, no Congresso, o presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, afirmou que a instituição irá decidir "com cuidado e ponderação" quando irá cortar as taxas de juro.

No entanto, disse que a decisão que será tomada "ainda este ano", quando existir certeza de que a inflação está a ser reduzida de forma sustentada.

Segundo o Livro Bege, a atividade económica aumentou ligeiramente desde o início de janeiro, com oito distritos a registarem um crescimento ligeiro a modesto na atividade, três outros a não registarem alterações e um a registar um ligeiro enfraquecimento.

Concluiu ainda que as interrupções no transporte marítimo no Mar Vermelho e no Canal do Panamá não tiveram um grande impacto nas empresas durante o período de análise do relatório, embora estejam documentadas pressões crescentes sobre os custos do transporte marítimo internacional.