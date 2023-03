Fernando Medina garante. "Distribuímos tudo o que recebemos a mais"

São mais de oito mil milhões de euros que o Estado recebeu a mais em receita fiscal no ano passado. Fernando Medina deu como exemplo os apoios que agora serão entregues aos produtores para baixar o preço dos bens alimentares no consumidor final.





Fernando Medina garantiu que a isenção do IVA de 44 bens alimentares "vai parar" ao bolso dos portugueses.



Na Grande Entrevista da RTP 3, o governante admitiu que antes existia um "risco real" de, mesmo sem IVA, os produtos não baixarem de preço e que foi por esta razão que, antes, foi contra a medida e agora é a favor, com o pacto assinado com os representantes da distribuição (APED) e da produção (os agricultores da CAP).



"A poupança que reverterá para uma família num cabaz de 100 euros, por mês, será de 12 euros", disse o ministro.

O ministro defendeu que tabelar preços seria uma má solução, pois "levaria a um possível desaparecimento" de alguns bens da cadeia alimentar.

Fernando Medina salientou que o objetivo do IVA de 0% é baixar e estabilizar preços, mas reconheceu que tal descida só vai acontecer com alguns produtos, pois outros "não vão regressar aos preços anteriores".



A proposta de lei do Governo isenta de IVA uma lista de produtos alimentares que inclui legumes, carne e peixe nos estados fresco, refrigerado e congelado, nas gorduras, azeite, óleos vegetais e manteiga.





Sobre o aumento dos salários da Função Pública, refere que foi a forma de manter a verdade do acordo, com uma inflação que acabou por ser maior do que o esperado.





Sobre a TAP, defende a demissão da administração com a certeza que advém do relatório da Inspeção Geral das Finanças.