Fidelidade compra de 70% da IM Gestão de Ativos

Em comunicado conjunto, a empresa refere que o contrato para a aquisição da participação pela Fidelidade foi assinado no passado dia 30 de dezembro, não tendo avançado com o valor da operação.

Com esta compra, os ativos sob gestão do grupo Fidelidade sobem para 25 mil milhões de euros.

Citado no documento, o presidente executivo da Fidelidade, Rogério Campos Henriques, apontou que a operação, após ser concluída, vai reforçar a capacidade do grupo para "criar soluções de poupança e investimentos de longo prazo, ajudando os portugueses a prepararem melhor a reforma e a viverem mais anos com segurança financeira".

A IMGA é a maior sociedade gestora independente no mercado nacional e conta com uma carteira superior a 6.100 milhões de euros de ativos, composta por 33 fundos de investimento mobiliário.

Segundo informação publicada no seu portal, a sociedade, com mais de 35 anos de atividade, é detida na sua totalidade pelo Grupo CIMD desde 2015.

No comunicado hoje divulgado, o presidente executivo do Grupo CIMD, Iñigo Trincado, saudou a entrada da Fidelidade no capital da IMGA, que considerou um "passo estratégico" e uma forma de reforçar "a sua capacidade para servir melhor os investidores".

"Esta transação, sujeita às aprovações regulatórias aplicáveis, mantém a continuidade da equipa e da cultura de gestão da IMGA, enquanto acrescenta escala e ambição ao projeto", acrescentou.

Já o presidente executivo da IMGA, Emanuel Silva, considerou que esta é "uma oportunidade para crescer com escala" e que a entrada da Fidelidade no capital da sociedade "cria as condições necessárias para acelerar" o seu desenvolvimento.

A operação, sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, regulamentares e administrativos aplicáveis e aprovações e não oposições das autoridades competentes, mantém ainda a atual equipa de gestão da IMGA.