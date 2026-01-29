Fidelidade conclui venda de 40% da Luz Saúde ao Grupo Macquarie

Num comunicado divulgado hoje, a seguradora diz ter concluído "a venda de uma participação de 40% no capital da Luz Saúde ao Grupo Macquarie Asset Management via MEIF 7 MED BIDCO, S.A., após a verificação de todas as condições definidas para o efeito, designadamente de caráter regulatório".

O acordo com o Grupo Macquarie Asset Management foi anunciado em setembro de 2025, marcando a conclusão da operação a entrada do grupo australiano na estrutura acionista da Luz Saúde.

Com a conclusão da transação, foram hoje cooptados três novos administradores não executivos indicados pelo Grupo Macquarie: Juan Caño, Thierry Chiche e Gabriele Duesberg.

Já a presidência do Conselho de Administração continua a ser assegurada por Jorge Magalhães Correia e a presidência da Comissão Executiva por Isabel Vaz.

Também a Comissão Executiva da Luz Saúde mantém a sua composição, com a alteração decorrente da entrada de Francisco Mota, que integrava a direção executiva do grupo.

No comunicado, a Fidelidade destaca que a venda desta participação ao Grupo Macquarie "reforça a estrutura acionista da Luz Saúde, com a entrada de um parceiro de referência e que tem experiência comprovada no setor da saúde, contribuindo para o seu crescimento de médio e longo prazo, bem como para o reforço da sua posição de mercado".

A operação teve subjacente uma avaliação da Luz Saúde superior a 1.100 milhões de euros (`enterprise value`).