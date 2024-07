Fim das portagens nas ex-SCUT vai custar mil milhões de euros

É o valor estimado pelo Ministério das Infraestruturas em despesas de operação, manutenção e investimentos.



A este montante há que somar, ainda, uma compensação pela perda de receita na concessão Beira Interior, que é detida por privados, calculada em 142 milhões de euros.



São sete as autoestradas que vão deixar de ter portagens em 2025. Mas o ministro das Infraestruturas abre a porta a um redução generalizada das portagens no país.



A Brisa já veio dizer que esta ideia do ministro vai implicar compensações às concessionárias das autoestradas.