Finanças deixam escapar milhões em impostos por falta de vistoria

De acordo com um relatório divulgado hoje no JN, a fiscalização resultou em correções de quase 1.200 milhões de euros em impostos, isto em 2023.

São menos 653 milhões de euros do que em 2018, sendo que o montante está em queda desde esse ano.



Os inspetores que existem não chegam para as vistorias e no ano passado o número de inspeções foi também o mais baixo de que há registo.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos alerta que a falta de profissionais vai agravar-se nos próximos anos, já que a renovação geracional na Autoridade Tributária não tem sido assegurada.