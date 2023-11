"Finanças para Todos". Mulheres são quem mais procura aprender a gerir orçamentos

As mulheres são 65 por cento dos participantes, por várias razões, diz Miguel Ferreira, coordenador do programa e professor de Finanças na Nova SBE. As mulheres "têm mais noção da importância da literacia financeira e muitas vezes, no agregado familiar, podem ser as mulheres que têm a gestão do orçamento familiar".





"A inflação e a subida das taxas de juro têm colocado mais pressão no orçamento das famílias e isso fez as pessoas sentir necessidade de ter mais conhecimentos financeiros para poder gerir os orçamentos ou renegociar os créditos no banco", diz o professor.A Antena 1 entra numa das aulas, no Campus de Carcavelos, com participantes dos 20 aos 60 anos e com diferentes experiências pessoais e profissionais.