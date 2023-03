First-Citizens Bank com luz verde para comprar Silicon Valley Bank

Segundo a FDIC (entidade reguladora do Governo Federal dos Estados Unidos que fornece seguros de depósitos a bancos comerciais), a operação envolve a venda de todos os depósitos do SVB., anunciou em comunicado , esta segunda-feira.A mesma entidade informou que as antigas agências do SVB vão reabrir “como First–Citizens Bank & Trust Company na segunda-feira, 27 de março de 2023”, sem prejuízo para os clientes e para os serviços bancários. Assim,

"Maximizar a recuperação de ativos"



Esta transação de participação nas perdas, continua, “é projetada para maximizar a recuperação dos ativos, mantendo-os no setor privado”, prevendo-se que “minimize as interrupções para os clientes de empréstimos”.







"Estamos empenhados em desenvolver e preservar as fortes relações que o negócio bancário de fundos globais do legado do SVB tem com empresas de capital privado e capital de risco", disse o presidente-executivo da First Citizens, Frank Holding Junior, no comunicado.



O colapso do Silicon Valley Bank abalou o sistema financeiro norte-americano tendo levado a FDIC e outras entidades reguladoras a agir no sentido de proteger os depositantes e evitar perturbação financeira.A situação do banco, com sede em Santa Clara, Califórnia, começou a registar graves problemas no passado dia 10 de março, altura em que os depositantes começaram a levantar o dinheiro, sobretudo poupanças mas também investimentos. Nessa altura, o SVB detinha aproximadamente e no total 167 mil milhões de dólares em ativos e 119 mil milhões em depósitos.De acordo com o comunicado, cerca de 90 mil milhões de dólares em ativos e ações irão permanecer sob administração judicial "para serem dispostos pela FDIC".

c/ agências