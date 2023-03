Banco colapsou nos EUA. HSBC compra subsidiária britânica do Silicon Valley Bank

Com o objetivo de, o Governo de Rishi Sunak viabilizou a operação, garantindo que não houve dinheiro público envolvido., sublinhou o Ministério do Tesouro do Reino Unido, em comunicado., afirmou à comunicação social britânica o ministro das Finanças, Jeremy Hunt, acrescentando que issoSegundo Hunt,, disse no comunicado o diretor executivo do HSBC, Noel Quinn.A operação de, explicou.Recorde-se que o banco norte-americano era um importante financiador das startups britânicas.

O HSBC preparou um plano para reduzir custos e milhares de empregos na Europa e nos EUA, com vista a reforçar a sua presença na Ásia, o seu principal mercado.



Depósitos assegurados





Apesar do colapso do Silicon Valley Bank, os economistas não consideram que haja risco de a economia mundial ser arrastada para uma crise sem precedentes, como aconteceum em 2008.



De França vem a garantia do ministro das Finanças, Bruno Le Maire, de que o colapso do banco norte-americano não representa riscos para o sistema bancário do país. Mas em declarações à rádio France Info Le Maire, adiantou que a situação está a ser monitorizada.



Já o presidente dos Estados Unidos prometeu que os responsáveis pela falência de bancos no país vão prestar contas. Em comunicado, Joe Biden assegurou que os cidadãos e as empresas norte-americanas podem contar com os depósitos bancários. O comunicado surge depois de os reguladores norte-americanos anunciarem, na sexta-feira, o encerramento de mais um banco - o segundo, no espaço de três dias. Trata-se do nova-iorquino Signature, um dos maiores bancos ligados à indústria das criptomoedas.







A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, recusou no domingo um resgate ao banco e garantiu que o Governo de Biden está a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores para ajudar os clientes do SVB.



“Deixem-me esclarecer que, durante a crise financeira, houve investidores e proprietários de grandes bancos sistémicos que foram resgatados e as reformas implementadas significam que não faremos isso novamente", garantiu Yellen ao programa Face the Nation, da CBS.



“O sistema bancário norte-americano é seguro e bem capitalizado, é resiliente. Os norte-americanos podem confiar na segurança e solidez do nosso sistema bancário", sublinhou.