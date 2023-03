Maior falência desde 2008. Banco norte-americano Silicon Valley Bank foi encerrado

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) confiou o controlo dos depósitos à agência responsável pela sua garantia (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC).Aqueles que tenham mais dinheiro nas suas contas bancárias, ou seja, a maioria dos clientes do banco, devem contactar a agência.

O SVB era o 16.º banco norte-americano em dimensão de ativos. No final de 2022, o banco contava 209 mil milhões de dólares de ativos e cerca de 175,4 mil milhões em depósitos, precisaram as autoridades.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, recusou este domingo um resgate ao banco e garantiu que o Governo de Biden está a trabalhar em estreita colaboração com os reguladores para ajudar os clientes do SVB.





“Deixem-me esclarecer que, durante a crise financeira, houve investidores e proprietários de grandes bancos sistémicos que foram resgatados e as reformas implementadas significam que não faremos isso novamente", garantiu Yellen ao programa Face the Nation, da CBS.





“O sistema bancário norte-americano é seguro e bem capitalizado, é resiliente. Os norte-americanos podem confiar na segurança e solidez do nosso sistema bancário", sublinhou.



O que levou o banco à falência?

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, o SVB entrou em insolvência depois de ter assistido a uma corrida aos seus depósitos, à qual não foi capaz de dar resposta.Para ter liquidez suficiente, o Silicon Valley Bank anunciou na quarta-feira que procurava fazer rapidamente um aumento de capital e que venderia 2,25 mil milhões de dólares em novas ações. O anúncio desencadeou o pânico entre as principais empresas de capital de risco, o que fez com que os investidores retirassem o dinheiro do banco.Na manhã de sexta-feira, as ações foram suspensas e os reguladores da Califórnia encerraram o banco.

Falência lança o pânico

A falência do SVB lançou, assim, o pânico no setor bancário nos EUA, Ásia e Europa, à medida que os investidores temem uma repetição da crise financeira de 2008.O receio de que outros bancos possam enfrentar problemas semelhantes levou à venda generalizada de ações de bancos em todo o mundo.

Os quatro maiores bancos norte-americanos perderam 52 mil milhões de dólares em bolsa na quinta-feira e, no seguimento, os bancos asiáticos e os europeus também desvalorizaram.

Em Paris, a Société Générale perdeu 4,49%, o BNP Paribas 3,82% e o Crédit Agricole 2,48%. Em outros países, o alemão Deutsche Bank recuou 7,35%, o britânico Barclays 4,09% e o suíço UBS 4,53%.Stephen Innes, analista da Asset Management, considera “fraco” o risco de “um incidente de capital ou liquidez entre os grandes bancos”."O sistema está tão bem capitalizado e líquido como sempre esteve", disse o economista-chefe da Moody's, Mark Zandi, citado pela CNN Desde a crise económico-financeira de 2008/2009 e a falência do banco norte-americano Lehman Brothers, os bancos devem dar garantias acrescidas de solidez aos reguladores nacionais e europeus.Para os analistas da Morgan Stanley, “as pressões de financiamento com as quais o SVB se confrontou são muito particulares e não devem ser consideradas a norma para os outros bancos regionais”.

c/agências