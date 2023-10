Fiscalista considera positiva descida de impostos mas alerta para impacto da inflação

No entender do fiscalista Tiago Caiado Guerreiro todas as descidas de impostos são positivas, mas considera que o Governo dá com uma mão e tira com a outra e alerta para o impacto da variação da inflação.Tiago Caiado Guerreiro critica também o fim do IVA zero no cabaz alimentar.Há também mexidas noutros impostos. O Governo isenta do imposto do selo as operações de fixação da prestação do crédito à habitação durante dois anos.Avança com uma reforma ambiental do imposto único de circulação até 25 euros para viaturas com matrícula anterior a 2007.