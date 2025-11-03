Fisco alerta contribuintes sobre circulação de falsos emails e SMS

Estas comunicações fraudulentas incluem links maliciosos destinados à obtenção de dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como phishing, indica a AT.

A AT relembra que apenas envia emails de endereços terminados em @at.gov.pt, nunca envia emails ou SMS com links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais e nunca solicita aos contribuintes pagamentos através de links enviados por email ou SMS.

A AT refere ainda que todas as comunicações e operações digitais com a entidade são realizadas exclusivamente através do Portal das Finanças, e que apenas envia comunicações informativas para os contribuintes que ativaram o envio de emails e SMS.

Ao acederem ao Portal das Finanças, os contribuintes devem confirmar sempre se o endereço começa por https:// , de forma a garantir uma ligação segura.