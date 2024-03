Fisco emite alerta sobre SMS fraudulentas sobre acesso indevido a `entidade bancária`

Entre os exemplos de mensagens falsas que a AT partilha há uma refere ter sido "detetado um acesso não autorizado" à "entidade bancária", sendo o contribuinte `informado` que deve ligar para o número de telefone 300505977 caso não tenha sido ele a efetuar aquele `acesso`.

Uma vez contactado aquele número, "a chamada é atendida por alguém que se identifica como pertencendo à AT", o que é falso, refere o alerta hoje publicado, sublinhando que este tipo de mensagens devem ser de imediato apagadas.

Este é o segundo alerta de segurança efetuado pela AT desde o início do ano e que se soma aos 12 emitidos no ano passado e aos oito registados em 2022.