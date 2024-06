Fisco está a demorar em média 22 dias a pagar os reembolsos de IRS

Foto: Sara Piteira - RTP

O prazo de pagamento tem vindo a aumentar, quando inicialmente rondava os 15 dias. Num esclarecimento enviado à RTP, o Ministério das Finanças diz que "os prazos médios de reembolso de IRS estão em linha com aquilo que tem ocorrido nos últimos anos", que não se verifica nenhum aumento do prazo, estando mesmo ligeiramente abaixo do registado em anos anteriores.