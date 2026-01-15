Fitch alerta que fim da NATO pode levar a descidas de ratings na Europa

O responsável pelos ratings soberanos da Fitch, James Longsdon, referiu em comentários divulgados pelo Investing.com que estes `ajustes` de um nível seriam semelhantes aos realizados noutras regiões instáveis do mundo, afetando países como Israel, Taiwan e Coreia do Sul.

O analista indicou que a continuidade da NATO é "claramente" um fator que a Fitch consideraria ao atribuir os seus ratings de crédito na Europa.

E destacou especificamente que uma maior proximidade geográfica com a Rússia iria piorar os ratings dos países.

Por seu lado, dada a pequena contribuição da Gronelândia para o PIB da Dinamarca, é pouco provável que a atual crise geopolítica reduza o "rating sólido" AAA de Copenhaga.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem reiterado a intenção de os Estados Unidos assumirem o controlo da Gronelândia, "a bem ou a mal".

A Gronelândia é um território autónomo sob soberania da Dinamarca, estrategicamente localizado no Ártico, com uma população de cerca de 50 mil pessoas.

A Dinamarca anunciou na quarta-feira um aumento imediato das suas forças na Gronelândia, bem como a realização de exercícios militares, iniciativa à qual aderiram França, Alemanha, Suécia, Noruega, Finlândia e Países Baixos.

A administração norte-americana liderada por Trump cobiça o território sob o pretexto de reforçar a "segurança nacional" dos Estados Unidos e impedir que a região caia na influência da China ou da Rússia e a porta-voz da Casa Branca advertiu hoje que o destacamento de tropas europeias para a Gronelândia não terá influência na ambição de Donald Trump em relação ao território autónomo dinamarquês.