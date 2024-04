A agência de notação financeira Fitch baixou a perspetiva para a dívida pública da China. A agência mudou a perspetiva de "estável" para "negativa" devido aos riscos crescentes para as finanças públicas. A Fitch avisou que os grandes défices orçamentais e o aumento da dívida pública chinesa nos últimos anos têm vindo a reduzir as reservas do país.