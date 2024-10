FMI estima redução da dívida pública para 94,4% do PIB este ano

Segundo o Fiscal Monitor publicado hoje, a dívida pública vai reduzir-se para 94,4% este ano e 89,8% no próximo, o que compara com projeções de um rácio de 95,9% do PIB este ano e 93,3% no próximo inscritas na proposta de Orçamento do Estado para 2025.

Já para os próximos anos, o FMI acredita numa trajetória de decréscimo da dívida para 86,2% em 2026, 82,8% em 2027, 79,4% em 2028 e 76,2% em 2029.

É de salientar que as "projeções para o ano em curso baseiam-se no orçamento aprovado pelas autoridades, ajustado para refletir as previsões macroeconómicas do corpo técnico do FMI". Já as projeções posteriores "baseiam-se no pressuposto de políticas inalteradas".

Este relatório alerta para o aumento da dívida mundial, que poderá superar 100 biliões de dólares este ano, com o FMI, pela voz de Vítor Gaspar, diretor do Departamento de Assuntos Fiscais, a apelar aos governos que "o tempo de agir é agora".