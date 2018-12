FMI já vê tempestade da próxima crise a formar-se

RTP11 Dez, 2018, 17:50 | Economia

Mais de uma década depois do último colapso financeiro no sistema bancário global, o vice-diretor do FMI considera que o “trabalho na prevenção de crises está incompleto” e que os países não “arranjaram o telhado enquanto o sol ainda brilhava”.



De acordo com Lipton, as nações não possuem poder suficiente para combater a próxima recessão individualmente, apelando aos governos que trabalhem em conjunto para resolver os problemas que poderão gerar uma crise.



“Devemos preocupar-nos com a potência da política monetária”, alertou Lipton, referindo-se à capacidade da Reserva Federal dos Estados Unidos e de outros bancos centrais para reduzir as taxas de juro de modo a impulsionar a economia no caso de uma desaceleração da mesma.



Avisou ainda que níveis elevados de endividamento dos governos impedem que possam ser feitos cortes nos impostos e que seja possível aumentar os gastos.



"Sem recursos"







Por fim, o vice-diretor do Fundo Monetário Internacional aconselhou a China a tomar medidas urgentes de modo a abrir a sua economia à concorrência global. Lipton recomendou que o país diminua as barreiras comerciais e imponha regras mais rígidas para proteger a propriedade intelectual.



“A China poderia fazer muitas reformas que seriam do seu interesse e do interesse de outros países por todo o globo, mas sente que não pode dar esses passos quando tem uma arma apontada à cabeça”, acrescentou, referindo-se à guerra comercial com os Estados Unidos.



David Lipton declarou que o FMI entrou na última queda financeira “sem recursos” até ter recebido um fundo de um bilião de dólares (cerca de 883 milhões de euros) de governos de todo o mundo.O dirigente lamentou que os líderes mundiais não tenham realizado uma revisão ao poder financeiro do FMI para o próximo ano.